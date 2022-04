Caen. Une nouvelle édition des Jardins d'été, sous le signe du comestible

Le retour des beaux jours et du printemps annoncent le retour des Jardins d'été à Caen. La municipalité a présenté l'édition 2022 ce mardi 19 avril, à la place Gardin. Une édition qui sera placée sur le thème de "la terre nourricière", qui va petit à petit se déployer sur l'ensemble des quartiers, avec 22 sites. "On a tiré les enseignements des confinements successifs et de la réappropriation, par les habitants, de la question du jardin potager, de l'autoproduction", a précisé Julie Claberg-Ellen, maire adjointe en charge de la transition écologique.

Cette année, une nouveauté est proposée, puisque des végétaux comestibles seront ajoutés à la place de végétaux d'ornement. Comme l'an dernier, cette édition va aussi permettre l'installation de mobiliers en bois, comme la table chandelière, dans laquelle s'intègre l'ensemble de ces plantations, permettant ainsi aux habitants de s'approprier l'espace public associé à l'événement. Les installations ne sont, à ce jour, pas prévues pour être pérennisées, mais une appropriation des habitants pourrait maintenir une partie des sites.

