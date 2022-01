Calvados. Les quartiers de Caen tout en verdure pour l'été

Sud-est de la France, Nord, Italie, Espagne, Afrique… Tout l'été, la Ville de Caen propose un véritable voyage végétal à travers des jardins éphémères installés dans différents quartiers dès à présent et jusqu'au 15 octobre. "Des plantes issues de différents climats et régions sont à découvrir. Cet été, le voyage végétal fera découvrir au visiteur comment la végétation s'acclimate à la région et quel sera, peut-être demain, le paysage de la ville", indique la municipalité. Sept climats différents sont représentés à travers sept quartiers : le sud-ouest de la France à la Pierre Heuzé, le sud-est à la Guérinière, le sud à Beaulieu, le Nord à la Folie Couvrechef, l'Italie au Chemin Vert, l'Espagne à la Grâce de Dieu et l'Afrique du Nord au Calvaire-Saint-Pierre. D'autres espaces sont également aménagés en centre-ville : les tables-vergers au square Darnetal et impasse Duc-Rollon, le houblon et sa cabane végétale à l'église Saint-Etienne-le-Vieux, la palmeraie place Saint-Sauveur et bibliothèque Alexis de Tocqueville et enfin la mosaïque végétale à l'espace Albert-Sorel.

Dans les parcs de Caen aussi, la végétation prend plus d'ampleur. Jusqu'au 17 octobre, une sphère végétale va être installée à la Colline aux Oiseaux et, au jardin des plantes, la vallée des fougères va être créée.