Un Allemand maîtrise un voleur à Rouen

Vers 21h, rue de la Croix de Fer, à Rouen, deux individus ont arraché le sac à main d'une passante âgée d'une cinquantaine d'années. En entendant les cris de la victime, un Allemand de 59 ans s'est alors interposé et a réussi à maîtriser l'un des deux voleurs, un Rouennais d'une vingtaine d'années. Interrogé par la police, ce dernier a finalement dévoilé le prénom et le numéro de téléphone de son complice, en fuite. Sous une fausse identité, les policiers ont alors appelé le fuyard pour lui donner rendez-vous... L'homme, un peu naïf, s'est tout naturellement présenté au lieu de rencontre, à Darnétal. La police n'avait plus qu'à le cueillir.