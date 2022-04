Présidentielle. Le vote des Rouennais au second tour en 2017

Le contexte était différent, mais les candidats étaient les mêmes. En 2017 déjà, le second tour voyait s'opposer Emmanuel Macron et Marine le Pen. À Rouen, l'abstention a atteint 25,57 % lors de ce second tour. Emmanuel Macron a été littéralement plébiscité avec 80,04 % des suffrages exprimés contre 19,96 % pour la candidate d'extrême droite. Dans les bastions communistes aussi, le candidat de la République en marche s'est imposé, comme à Oissel avec 60,18 % des voix ou à Saint-Étienne-du-Rouvray avec 65,70 %. À Elbeuf, Emmanuel Macron emportait 60,84 % des suffrages. Les villes identifiées à droite ont aussi largement porté leurs voix sur celui qui est devenu président. C'était le cas à Mont-Saint-Aignan (84,38 %) ou Bois-Guillaume (83,98 %).

Marine Le Pen populaire en zone rurale

La candidate du Rassemblement national a réalisé un meilleur score à Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec 45,87 % des voix. Elle reste aussi populaire dans le pays de Bray, à Neufchâtel-en-Bray avec 47,01 % des voix.

Pratique. Dans l'agglomération de Rouen, les bureaux de vote seront ouverts en continu de 8h à 19h, dimanche 24 avril.

