Louvigny. Avec Blandine Bierre, tout le monde peut se balader à vélo

"J'avais un grand-père qui était paralysé, donc j'ai toujours été sensibilisée au handicap. J'ai travaillé bénévolement pour l'association des paralysés de France, c'est quelque chose qui me tient à cœur." Blandine Bierre, la soixantaine toute fraîche, a décidé de se lancer dans un nouveau projet en rapport avec le handicap : "Lorsque je louais des vélos à Ouistreham, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de familles avec un de leurs membres en fauteuil roulant. Ils ne pouvaient donc pas faire de balade à vélo tous ensemble. Je me suis dit que j'allais investir dans du matériel pour le permettre." C'est ainsi que Blandine Bierre a décidé de monter son association Norm'handy mobi qui dispose notamment d'un vélo pousseur électrique pour permettre de se promener avec une personne en fauteuil roulant à l'avant du cycle.

Découverte du vélo électrique

C'est lorsqu'elle travaillait à Paris que Blandine a découvert le vélo électrique. "En 2012, ce n'était pas très développé. J'en avais marre du métro alors j'ai acheté un vélo électrique pour me rendre au travail." À ce moment-là, elle travaillait pour un organisme de financement de création d'entreprise. Cette "presque retraitée", comme elle se qualifie, a touché à tout durant sa carrière : "Ça s'est fait au fil des rencontres et des opportunités." Formée en langues et en commerce international, elle a d'abord travaillé dans un centre régional d'innovation et de transfert de technologie au sein de l'Europe à Cherbourg : "J'étais souvent en déplacement à l'étranger." Elle a également travaillé à la Chambre de commerce et d'industrie, au service de création d'entreprise à Caen et au Havre. La création d'entreprise, une évidence pour Blandine Bierre, qui, entre ses emplois salariés, a monté trois sociétés. Désormais à la réception d'un hôtel à Bayeux, elle veut avant tout se consacrer à l'association qu'elle a créée. "M'occuper de personnes en situation de handicap ou même des seniors qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps et qui appréhendent, ça me tient vraiment à cœur, je veux m'investir."

L'association dispose aussi d'un tricycle électrique pour rassurer les personnes qui en ont besoin et de vélos électriques pour accompagner. La créatrice de la structure espère pouvoir acheter un vélo tandem pour les personnes malvoyantes et un vélo triporteur. "Quand je vois le plaisir des familles de faire une balade et qu'on me dit que c'était génial, c'est ma récompense", sourit la sexagénaire. Il manque aujourd'hui à Blandine un local pour entreposer les vélos près des voies vertes et des bénévoles.