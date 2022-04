Présidentielle 2022. En 2017, comment les Caennais ont-ils voté au second tour ?

Dans quatre jours, les Français seront fixés. Le nouveau président de la République sera élu dimanche 24 avril au soir. Qui d'Emmanuel Macron (LREM) ou de Marine Le Pen (RN) va récolter le plus de voix ? En 2017, Emmanuel Macron avait été élu avec 66, % des suffrages. Si l'on se concentre sur Caen, au second tour, il n'y avait véritablement pas eu match entre les deux candidats. Emmanuel Macron avait récolté 82,09 % des voix (également en première position au premier tour avec 29,55 % des votes), contre 17,91 % pour la candidate d'extrême droite. En revanche, le taux de participation avait baissé entre les deux tours. Au second tour en 2017, 76,13 % des Caennais s'étaient rendus aux urnes contre 80,51 % au premier tour, soit presque quatre points de moins. Lors du premier tour de la présidentielle en 2012, le taux de participation était de 81,28 % à Caen.

Pour rappel, dimanche 24 avril, les bureaux de vote de l'agglomération caennaise sont ouverts de 8 h à 19 h. Dans les 57 bureaux caennais, il est possible de voter jusqu'à 20 heures.