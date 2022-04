Flers. Thermocoax inaugure sa nouvelle usine ultra-moderne sur la zone Normand'innov

Vastes murs blancs, pas une poussière, ambiance très studieuse : mercredi 13 avril, sur le site Normand'innov à Flers, Thermocoax a inauguré sa nouvelle usine ultra-moderne de 12 000 m2.

Le vaste bâtiment est divisé en petites unités : recherche, engineering, achat de composants, finances, recherche et développement, fabrication de prototypes, ateliers, usinage, contrôle. Cet investissement de quinze millions d'euros regroupe quatre sites vieillissants, jusqu'à présent implantés à Athis-de-l'Orne, à Saint-Georges-des-Groseillers et sur la zone du Plancaïon à Flers. L'entreprise qui emploie 300 salariés est le leader des "solutions de chauffe et de mesures de température" dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, du nucléaire (pour la Chine, la France, les Etats-Unis, la Corée, l'Afrique du sud), et de plus en plus dans le secteur des semi-conducteurs. Un site sensible, où les photos ne sont pas autorisées partout… "7 000 pièces en sortent annuellement et la gamme est vaste : du stérilisateur pour les fabricants de jus d'orange au système de positionnement des satellites, en passant par le contrôle des réacteurs nucléaires, la sécurité des avions Airbus et celle des turbines des hélicoptères", précise Laurent Pichon, le directeur technique du site flérien.

Un marché très porteur

L'entreprise Thermocoax est née il y a plus de 60 ans. Outre le site de Flers, elle possède une usine aux Etats-Unis et des antennes commerciales en Grande-Bretagne et en Chine. Elle réalise 70 % de son chiffre d'affaire à l'export (en Asie, dans les deux Amériques et en Europe). Elle a été racheté en 2019 par le groupe britannique Spirax Sarco Engeenering, qui est présent dans 68 pays. "Deux ans et demi de travaux ont permis de construire ce nouveau site de très haute technologie", précise Nicholas Anderson, son PDG. De 180 en 2017, les effectifs de Thermocoax sont passés à 300 en 2022, pour un chiffre d'affaire de 51 millions d'euros, en hausse de +13 % entre 2019 et 2021, malgré la Covid.

Le bassin de Flers représente 55 % du PIB de l'Orne. Le président de Région, lors de cette inauguration, a déclaré : "Il est rare d'inaugurer de nouvelles usines avec autant de matière grise et de capacités d'innovation." Pour répondre aux besoins de mains d'œuvre des entreprises leader locales (Faurecia, Lemoine, Thermocoax,…), il envisage l'implantation d'une école d'ingénieurs à Flers.