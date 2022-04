Fécamp. La ville accueillera la cérémonie nationale du Pavillon bleu

C'est une tradition de début de saison, à Fécamp : on hisse le pavillon bleu sur le port et la plage.

Ce label récompense chaque année les ports et communes qui mènent une politique de développement durable, selon différents critères. Parmi ces derniers, il y a la sensibilisation des usagers du port, les équipements et services, la réduction des déchets et des pollutions…

Cette année, la cité des terre-neuvas accueillera la cérémonie nationale d'annonce du palmarès, mardi 17 mai, qui se déroulera au musée des Pêcheries.

En 2021, la Normandie totalisait 11 ports et 21 plages labellisés Pavillon Bleu.