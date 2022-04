Colleville-Montgomery. Au camping, il y a les vacanciers... et les résidents !

"Je vous fais rentrer par la barrière rouge. Si vous voulez bien patienter cinq petites minutes, j'arrive pour vous accompagner." Un groupe de huit Belges vient d'arriver au Camping des Salines à Colleville-Montgomery. Véronique Chailleux, la co-gérante doit les guider jusqu'à leur emplacement. "Avec trois camping-cars à la suite, ce n'est pas facile, il faut les aiguiller", confie-t-elle. Ce groupe ne reste que quelques nuits. Pourtant, ici, la plupart des gens restent beaucoup plus longtemps : "Nous avons une majorité de résidents qui sont là d'avril à octobre, et puis il nous reste entre 40 à 50 places de passage pour les camping-cars, caravanes et tentes."

Martine Corlé, par exemple, a acheté un mobile-home en octobre dernier et l'a entièrement remis au goût du jour. "On a refait les pièces une par une, on a tout redécoré, repeint." Elle compte bien y rester plus qu'une semaine en vacances : "On habite à Ifs, on aimerait acheter ici mais c'est impossible vu les prix donc en attendant on a acheté ce mobile-home. On fait les allers-retours."

Une seconde maison pour celle qui a déjà eu un mobile-home pendant 17 ans auparavant.