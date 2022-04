Rouen. Premier tour : le meilleur du débat organisé par Tendance Ouest

La surprise, c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu. Ou en tout cas pas dans le casting de ce second tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont bien les deux qualifiés, ceux que les sondages annonçaient depuis des mois avec respectivement 27,84 % et 23,15 % des voix au niveau national. "On en est heureux", indique Damien Adam, député LREM de Seine-Maritime qui reste prudent, malgré tout. "On imagine qu'il y a des personnes qui auraient souhaité voter pour quelqu'un d'autre mais, face au risque de l'extrême droite, ont voté pour nous." Pas de triomphalisme, donc dans le camp du président sortant, alors que les projections pour le second tour confirment que les fissures dans le front républicain ressemblent aujourd'hui à un trou béant. "Moi je crois qu'au deuxième tour, il y aura un barrage anti-Macron, lance même Jean-Cyril Montier, responsable du Rassemblement national pour la cinquième circonscription. Je pense que tous ceux qui ont voulu voter Macron l'ont fait au premier tour. L'électorat d'Éric Zemmour, dont nous sommes proches, ou une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, peut nous rejoindre."

Le camp de l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon n'est pas de cet avis. Pour ce pôle déçu d'échouer aux portes du second tour avec 21,95 % des suffrages et même jusqu'à 33 % sur la ville de Rouen, la consigne est claire : "Aucune voix ne doit aller au Rassemblement national", affirme Julien Vanhée, chef de file de l'Union populaire sur la 1re circonscription. Autre camp vaincu, celui de Valérie Pécresse, qui n'atteint même pas les 5 % nécessaires au remboursement de ses frais de campagne. "Je ne peux pas me satisfaire que plus de la moitié des Français aient voté aux extrêmes", réagit Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste de Seine-Maritime. Sans doute, sa personnalité n'a pas séduit", ajoute-t-elle à propos de sa candidate.

À Rouen, le choix des électeurs s'est porté en majorité sur Jean-Luc Mélenchon devant Emmanuel Macron.

Quelle recomposition des forces

politiques ?

Chacun reconnaît volontiers que le vote utile a primé et s'est cristallisé sur trois pôles, autour des trois premiers candidats. La question de la recomposition de l'opposition va désormais se poser. "Nous souhaitons être une force d'opposition au parlement mais aussi dans la rue", insiste Maxime Da Silva, référent France insoumise pour la Seine-Maritime. "Les électeurs du parti socialiste, des écologistes, les communistes sont les bienvenus aujourd'hui autour du pôle populaire", ajoute-t-il. "On se doit d'être présents pour ceux qui ont voté pour nous, notamment les jeunes des quartiers", enchérit Alma Dufour, militante du climat qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon. Pour le Parti socialiste, l'heure de la remise en question est venue. "Les bases sont là mais il faut rediscuter au sein de l'ensemble des formations de gauche pour pouvoir reconstruire des forces d'opposition mais aussi des forces constructives", indique le député socialiste, Gérard Leseul.

Dans le camp d'Eric Zemmour, si l'on est déçu du score, on savoure de se placer devant la candidate LR. "On a mis en place des propositions de candidature dans les 28 circonscriptions de Normandie, indique Franck Buleux, référent Reconquête dans la région. Nous espérons un mouvement conservateur avec des cadres des Républicains et du Rassemblement national."

Chez les soutiens d'Emmanuel Macron, pas question de brûler les étapes. La question est vite évacuée même si le sujet de l'investiture des candidats de la majorité présidentielle se posera rapidement, notamment avec la création d'Horizons, le parti d'Édouard Philippe. "Le souhait, c'est qu'il n'y ait qu'un représentant de la majorité présidentielle sur chaque circonscription de France, issu d'Horizons, de LREM, du Modem...", indique Laurent Bonnaterre, référent Horizon en Normandie. Qu'en sera-t-il des sortants ? "Des députés sortants ont fait le job, d'autres moins, ça va se discuter."