Terra In Design : les spécialistes de la division

Quel est le principe ? “Diviser son terrain permet d’augmenter jusqu’à 30 % le prix de vente de la maison”, explique Benoît Le Foll, fondateur et associé de l’entreprise.

Trouver le bon terrain

Terra In Design valorise les parcelles dans l’objectif de la vente, mais peut également être sollicitée pour l’achat d’un terrain à bâtir ou d’une maison, issus d’une division parcellaire. La tâche de l’entreprise consiste alors à vérifier si le terrain peut être divisé ou non, en s’adaptant aux contraintes d’urbanisme.

Les architectes, ingénieurs, et spécialistes en droit travaillent en interne, recherchant pour la nouvelle maison la meilleure implantation possible. Terra In Design accompagne ses clients tout au long des démarches et formalités administratives pour la division de leurs terrains. “La construction de gîte par division parcellaire est également rentable dans notre région puisque la demande y est constante toute l’année”, expliquent les jeunes chefs d’entreprise.

Pratique. Plus d’informations sur le site internet www.terraindesign.fr