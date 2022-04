[Vidéo] Le Havre. Un nouveau navire pour Total pour assurer la liaison avec Anvers

Le "Pointe de Caux" va prochainement naviguer entre Le Havre et Anvers (Pays-Bas). Ce tanker a été commandé par le groupe Total à Sogestran Shipping. Il doit assurer l'approvisionnement de l'usine Total d'Oudalle (près du Havre, sur le canal de Tancarville) en assurant des rotations avec l'usine Total de Flessingue (près d'Anvers). La particularité de ce navire est de pouvoir naviguer en mer et en fluviale. Il vient remplacer le tanker "Laura H", exploité par un armateur belge, devenu trop vieux (20 ans).

Des dimensions adaptées

au canal de Tancarville

Benoist Grosjean - directeur général de Sogestran Shipping

Le "Pointe de Caux" est en construction dans un chantier naval en Turquie. - Sogestran Shipping

Le "Pointe de Caux" a été mis à l'eau le 23 mars. - Sogestran Shipping

Le "Pointe de Caux" a de nombreuses particularités. "Il a fallu s'adapter aux dimensions du canal", explique Benoist Grosjean, le directeur général de Sogestran. "Il fait 110 mètres de long et 14 mètres de large. Son tirant d'eau est faible, tout comme son tirant d'aire. Sa passerelle doit pouvoir passer sous le pont de l'A 29, qui traverse le canal de Tancarville." Le tanker se veut également à la pointe de l'écologie. "On a voulu un navire sobre dont l'empreinte carbone est la plus faible possible. Total est en train d'aménager ses quais pour brancher le navire au réseau électrique terrestre. C'est aussi un bateau hybride. Son moteur principal fonctionne au gasoil (ou aux biocarburants), mais il est également équipé d'un pack batteries, comme une voiture hybride rechargeable. Il aura une autonomie de 20 à 30 minutes. Cela permet de rentrer en zone portuaire en arrêtant les moteurs thermiques. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur la passerelle pour alimenter en électricité tout le matériel nécessaire à la vie à bord."

Sogestran Shipping construit et exploitera le navire. Le contrat avec Total a été signé en octobre 2020. Les travaux de construction ont débuté le 2 juin 2021, dans un chantier naval turc. Le 24 mars 2022, il a été mis à l'eau. Le "Pointe de Caux" sera livré le 5 août prochain. Il devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre. Dix à douze marins seront nécessaires pour le faire fonctionner. Le trajet entre Le Havre et Anvers ne dépasse pas la journée.

En savoir plus. Le groupe Sogestran est né au Havre en 1948. Il s'agissait à l'origine d'une société de transport fluvial. Elle assure maintenant du transport fluvial, maritime et terrestre (multimodale). Le groupe propose également du service aux industries, comme l'entretien de conteneurs et de citernes. Le siège social est toujours basé au Havre, mais la maintenance et l'armement des navires sont réalisés à Nantes.