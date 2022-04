Musique. Bigflo et Oli de retour avec "Sacré Bordel", leur nouveau clip

Pour leur retour après un an et demi d'absence, Bigflo et Oli nous propose un clip vidéo d'une durée de plus de 4 minutes. Sacré bordel cite la politique actuelle en France sans nommer un camp ni faire la morale à leurs fans.

Le clip a été tourné à Paris, sur la place de la République, et à Toulouse, sur la place du Capitole, les deux frères toulousains se trouvant dans un cube en verre entouré d'une foule de personnes. Plusieurs plans ont été tournés dans la station de ski pyrénéenne de Peyragudes et au cœur du village de Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne.

A la fin du court-métrage musical, les deux frères annoncent que leur dernier album est bientôt terminé. Affaire fraternelle musicale à suivre...

Pratique. L'album de leur retour dans la musique incluant le titre "Sacré Bordel" sortira courant l'été 2022.