Seine-Maritime. Importante saisie de cigarettes, un couple arrêté

La gendarmerie de Seine-Maritime a mis fin à un important trafic de cigarettes entre la Normandie et le Luxembourg. Depuis quelques mois, les gendarmes de la section de recherches de Rouen menaient une enquête sur l'existence d'un trafic de tabac depuis le Luxembourg. Ils ont pu procéder à des identifications et une enquête préliminaire a été ouverte sous la direction du parquet de Dieppe. Les personnes mises ainsi sous surveillance effectuaient des trajets réguliers vers le Luxembourg pour y acheter des seaux de tabac et les revendre sur le secteur de Dieppe.

155 kg de tabac et 180 000 tubes à cigarette

Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 mars, ces personnes ont été localisées au Luxembourg. Les gendarmes ont alors mis en place un dispositif d'interpellation à leur retour en France. Au matin, un couple a ainsi été interpellé en Seine-Maritime et placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de recherches de Dieppe et de la communauté de brigades d'Envermeu. Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de découvrir et de saisir près de 155 kg de tabac de contrebande et de 180 000 tubes à cigarette pour une valeur estimée à plus de 35 000 euros. Les suspects sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Dieppe au mois de juin prochain pour détention de tabac sans document justificatif et fait réputé d'importation en contrebande.