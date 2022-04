Tendance Confidences. Entretien avec le père Luc Forestier pour la fête des Rameaux

L'année liturgique catholique commence par le premier dimanche de l'Avent, qui correspond au temps qui précède Noël. C'est à peu près la même durée pour marquer le temps du carême et la Semaine sainte qui précède Pâques. Durant ce temps, les mots de jeûne, de prière et de partage viennent accompagner celles et ceux qui se préparent humainement et spirituellement à la résurrection du Christ.

Pour nous éclairer sur les temps forts de la Semaine sainte avec la messe chrismale, le Jeudi saint avec l'institution de la Cène par Jésus et sa crucifixion le vendredi, le père Luc Forestier, prêtre de l'Oratoire, est l'invité de l'émission Tendance Confidences ce dimanche 10 avril, dimanche des Rameaux.