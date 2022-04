Calvados. Deux incendies mobilisent les pompiers du département

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus à deux reprises dans la soirée du lundi 4 avril pour des incendies de maison.

Le premier s'est déclaré vers 20 heures, dans la commune de Livry, près de Caumont-sur-Aure. "Un feu de cheminée s'est propagé au plancher en bois de la maison comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles", indiquent les secours. Les flammes ont pu être maitrisées à l'aide de deux lances à eau. La propriétaire de la maison a été relogée temporairement par ses voisins. Une heure plus tard, peu après 21 heures, les soldats du feu ont été mobilisés pour un second incendie, déclaré cette fois dans les combles d'une habitation de style normand à Houlgate. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés, en provenance des centres de secours d'Houlgate, de Périers-en-Auge, de Villers-sur-Mer et du service départemental d'incendie et de secours. Ils ont éteint les flammes à l'aide de trois lances. "L'habitation était inoccupée au moment du sinistre. Aucune victime n'est à déplorer", précisent les secours mobilisés sur place.