Caen. Carnaval étudiant : des restrictions de circulation et de stationnement

C'est LE rendez-vous festif des étudiants : le Carnaval de Caen revient après deux ans d'absence, jeudi 7 avril. Cette année, le parcours partira du campus 1, au niveau de l'Esplanade de la Paix, pour rejoindre le parc des expositions. Des milliers de personnes vont déambuler dans les rues et, pour permettre cela, la préfecture et la Ville ont décidé d'interdire le stationnement et la circulation sur tout le parcours, et aussi dans les rues jouxtant le circuit ou débouchant dessus.

Une grande partie de la ville va donc être bouchée, et cela risque d'être contraignant pour se rendre au travail.

De 6 heures du matin à 18 heures, il ne sera pas possible de se garer au niveau de la rue du Gaillon, de la rue de Geôle et des rues adjacentes. De 6 heures à 20 heures, il sera impossible de stationner au niveau des Fossés Saint-Julien et des rues perpendiculaires. Enfin, de 6 heures du matin le jeudi à 2 heures du matin le vendredi, la partie sud du parcours sera fermée. Cela concerne la rue Saint-Pierre, la rue Ecuyère, l'avenue Albert-Sorel, le Boulevard Guillou, le Boulevard des Baladas, ou encore le viaduc de la Cavée. La circulation sera elle aussi coupée sur l'ensemble du parcours, à partir de midi, et sera rétablie progressivement en fonction des différentes zones.

Côté transports en commun, le réseau Twisto sera perturbé : les bus seront déviés à partir de midi et la navette centre-ville ne circulera pas.