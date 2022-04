Sport. Franck Danet quitte le Caen Basket Calvados après "12 années de passion un peu folles"

Champion de France de Nationale 2 en 2015, champion de Nationale 1 en 2017, deux montées en Pro B... Franck Danet en a vécu, des choses, à la tête du Caen Basket Calvados. Il quitte la présidence du club la tête pleine de souvenirs. L'association va se transformer en une Société par actions simplifiée (SAS). Il se livre au micro de Tendance Ouest.

Un amoureux du club

"L'amour que je porte au CBC ne date pas d'hier. Dans ce palais des sports, j'ai des souvenirs d'enfance. A l'âge de huit ans, je supportais le club pendant ses matchs de coupe d'Europe." La passion de Franck Danet pour le basket a commencé à l'âge de sept ans quand il a pris sa première licence, à Flers. Quelques années plus tard, il s'est engagé au CBC en prenant les rênes des équipes jeunes du club jusqu'à emmener les juniors en finale du championnat de France. En 2010, quand le club n'avait plus de dirigeants pour assurer sa continuité, c'est tout naturellement qu'il a pris le poste de vice-président puis de président, en 2015, afin de sauver son club de cœur.

20 ans après, le retour en Pro B

Une montée en Nationale 1 manquée à l'ultime seconde sur buzzer beater, lors de la saison 2014-2015, après une saison presque parfaite. Ce match restera à jamais gravé dans son esprit. "Il y avait une telle attente, une telle ambiance, un tel final... Même si la fin est malheureuse, ça reste un des moments forts de ces 12 années." La saison suivante, la même erreur n'a pas été reproduite et le club accède à la Nationale 1 après 17 saisons passées à l'échelon inférieur. Deux ans auront ensuite suffi pour retrouver la pro B avec en point d'orgue la victoire contre Nancy, à domicile, lors de la deuxième journée de championnat. "Battre un des ténors de notre championnat, à domicile, après toutes ces années loin de la Pro B est inoubliable."

"B.J Monteiro ? Il était doté d'un

engagement très respectable"

En douze ans, Franck Danet a vu passer du beau monde. Un joueur l'a particulièrement marqué : l'Américain B.J.Monteiro, resté trois saisons au club. "il était introverti mais une fois sur le terrain, il avait une grande pugnacité. Lors du dernier match de la saison à l'issue duquel nous avons été sacrés champions de N1 et avons pu valider la montée en Pro B, il avait une fracture à la main. Malgré sa blessure, il a tenu à jouer ce match au vu de l'importance de la rencontre, se souvient-il. Il était doté d'un engagement très respectable." Malheureusement, la carrière de B.J Monteiro s'est arrêtée sur une rupture du tendon d'Achille lors de la saison 2018-2019 qui verra le club être relégué en N1. "Je me dois également de penser à tous ces jeunes qui étaient là en 2010 quand j'ai repris le club, ces jeunes sur qui on a dû s'appuyer. Parmi eux, Boris Renaud, 19 ans au club, qui a arrêté après la montée en N1. Plus récemment Bryson Pope, au club depuis sept ans, ce qui est désormais rare dans le monde professionnel et que je dois saluer."

"Douze années de passion un peu folles"

Joueurs, dirigeants, bénévoles, entraineurs et supporters, ils ont tous eu un grand rôle. Il met un point d'honneur à n'oublier personne, et surtout pas Hervé Coudray. "Il fait partie de l'histoire du club", explique-t-il à propos de l'entraineur de 2013 à 2018. "Je tiens à remercier ma famille qui a su être compréhensive pendant ces 12 années de passion un peu folles", conclut-il.