Présidentielle 2022. Tractage et encollage, dernière ligne droite pour les militants

Ils sont les petites mains des partis politiques. Sur le terrain, les militants effectuent un travail de relais nécessaire, en complément de l'affichage public. Exemple à Saint-Lô.

Coordinateur pour La République en marche, Antoine Aubry est plutôt content du retour sur le terrain. "Le tractage est plutôt positif : les gens nous renvoient le sentiment qu'il y a eu une bonne gestion de la crise sanitaire et d'une bonne appréhension du sujet ukrainien. Et puis, c'est vrai aussi que l'on fait valoir le fait que la taxe d'habitation ait disparu par exemple. C'est aussi un élément très positif pour les gens. Nous ne sommes pas stigmatisés par les gens qui nous adressent la parole."

Antoine Aubry, maire de Sainte-Suzanne-sur-Vire et militant pour La République en marche (LREM), tracte et colle des affiches sur le marché

Pour Bernard Briois, de La France insoumise, c'est un marathon qui se termine : "On donne le dernier coup de reins, on va donner tout ce qu'on peut. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont venus nous retrouver, et notamment deux candidats âgés de moins de 30 ans. L'un des deux sera candidat aux législatives pour la première circonscription."

Avec le public dans la rue, les échanges sont plutôt courtois : "Je propose le tract et je précise que l'on peut en discuter, qu'il est possible de prendre un café. On ne peut pas plaire à tout le monde…"

Bernard Briois tracte et colle des affiches pour LFI, La France insoumise.

Daniel Bequet, lui, est militant Europe écologie - Les Verts "On affiche à Saint-Lô depuis le mois de décembre en continu et ça se passe bien. Par contre, on a moins effectué de tractage et de mise en boîte aux lettres. J'étais sur le marché de Saint-Lô samedi dernier, et j'étais quasiment tout seul. Les gens ne sont pas très réceptifs, donc on va recommencer samedi prochain, ça sera le dernier marché possible. Je prépare la colle à papier et je fais une petite tournée. Rien que pour Saint-Lô, ça prend plus d'une heure pour une dizaine d'emplacements d'affichage libre."