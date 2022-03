Musique. Découvrez le making-of du clip de "La Quête" d'Orelsan

Avec plus de 5 millions de vues en à peine un mois, le clip de "La Quête", hit du rappeur caennais Orelsan, est un véritable succès. Un clip en pâte à modeler, pour correspondre totalement à la première phrase du morceau : "Rien peut m'ramener, plus en arrière que l'odeur d'la pâte à modeler". La réalisation a été donnée à Victor Haegelin, surnommé Patagraph, spécialiste du stop-motion et des figurines en pâte à modeler. Et ce dernier a dévoilé sur son compte Instagram les coulisses du clip. Une vidéo de 8 minutes très intéressante pour mieux comprendre la complexité du tournage et en dévoiler les secrets.

Découvrez le making-of ci-dessous :

Orelsan est actuellement en tournée dans toute la France. Un OrelsanTour démarré à la maison, à Caen.

