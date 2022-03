Après avoir fui l'Afghanistan, des footballeuses exercent leurs "droits humains" sur un terrain anglais

France-Monde. Sous les rires et les applaudissements, Sabreyah et ses coéquipières enchainent dribbles et buts dans un stade de football du sud de Londres: elles exercent selon leur coach "leurs droits humains de base", six mois après avoir fui l'Afghanistan des talibans.