Calvados. L'USOM arrache le derby au buzzer : le récap' sport du week-end

Que retenir du sport dans la région caennaise lors de ce dernier week-end de mars ?

Le match à retenir : le CBC gagne enfin !

Pour cette fin de première moitié de deuxième phase, les Caennais se déplaçaient à Lorient, pour enfin relever la tête. Rapidement devant (10-19, 10'), ils ont failli se faire rattraper à quelques instants de la fin (63-64, 39'), mais ils ont su résister (63-67), au cours d'un combat où leur adresse a failli leur coûter cher. Ils quittent par la même occasion la dernière place de leur poule.

La décla du week-end

Roch Bedos (entraîneur du Caen Handball) : "Sur certains moments, on a fait illusion, mais sur la durée d'un match, ça pardonne pas. On fait un retour de seconde mi-temps, puis on commence à forcer le trait, et derrière, on se met en difficulté. Il y a trop d'irrégularités dans notre jeu ce soir. On a trop de trous d'air pour pouvoir rivaliser ou sortir de ce match en se disant 'Je me suis régalé'."

Le flop : des Vikings sans réaction contre Ivry

Quatrième défaite de suite pour les Vikings, qui recevaient le leader ce vendredi (24-38). Au contact pendant moins de dix minutes, les Normands ont progressivement coulé, face à la dynamique des visiteurs, qui ont gagné leurs 20 derniers matchs. Dixièmes, les Caennais vont sûrement vivre une fin de saison terne, avec peu d'enjeux.

Le top : les Conquérants à un rien de triompher en Coupe de France !

Troisièmes en Elite, les roller-hockeyeurs caennais jouaient ce week-end les finales de Coupe de France à la Halle Carpentier. Dominateurs samedi contre Garges (10-3), les Normands jouaient l'ogre Rethel en finale. Auteur d'un excellent début de match (4-2, 19'), Caen a progressivement vu les Ardennais recoller, avant que le but de Skoloud à 5 minutes de la fin ne fasse la différence pour les Diables (6-7, 45' et 50').

Le tweet

Ce fut serré, mais les Lionnes de l'USO Mondeville ont su tenir lors du derby contre La Glacerie, pourtant déjà condamnée à la relégation en N1 (75-74). Un combat qui leur permet de terminer la saison régulière à la 2e place. Elles affronteront Strasbourg-Graffenstaden, qu'elles ont battu par deux fois, en quart de finale, à partir de samedi.

En bonus : le panier de Bean Dowdell au buzzer.