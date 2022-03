Seine-Maritime. Earth hour : les monuments éteints pour la planète

La mobilisation est internationale, chaque année, pour le dernier samedi du mois de mars. Elle est portée par Le World Wildlife fund. À 20 h 30, chacun est invité à éteindre les lumières et les appareils électriques non essentiels pour prendre conscience de l'urgence face au dérèglement climatique et du besoin de réduire la consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serres.

Les collectivités normandes mobilisées

Dans la Métropole de Rouen, les communes entendent prendre leur part dans cette action symbolique. L'éclairage public et de nombreux monuments seront éteints, comme les ponts de Rouen, le parvis de l'hôtel de ville, celui de la cathédrale, le Gros-Horloge ou encore l'église Saint-Maclou, pour ne citer qu'eux. Le Département de Seine-Maritime éteindra la tour des Archives dès 20 h 30. La Ville de Fécamp va aussi éteindre complètement son éclairage public à partir de 20 h 30.

Divers ateliers de sensibilisation sont aussi organisés, avec une séance d'observation du ciel depuis l'observatoire de Rouen à 21 heures.

Idem à Fécamp, où une conférence sur la pollution lumineuse est organisée à 16 heures à la Salle de l'Union, avec l'association France nature environnement.