Ukraine. 50 000 € levés pour l'accueil des réfugiés dans l'Orne

Première session plénière de l'année pour le Département réunissant les 42 conseillers départementaux, ce vendredi 25 mars, sous la présidence de Christophe de Balorre. D'importantes subventions ont été accordées, dont une aide exceptionnelle de 50 000 € au titre du soutien au peuple ukrainien, notamment pour l'accueil des réfugiés dans l'Orne.

Beaucoup d'émotion dans les rangs de l'assemblée départementale, à l'ouverture de la séance. Face au drapeau jaune et bleu, le président a invité chacun "à avoir une pensée pour nos amis ukrainiens".

Après avoir "condamné sans réserve cette invasion par la Russie", Christophe de Balorre a rappelé "les horreurs de cette guerre, un véritable génocide et ces nombreux bombardements qui ont déjà fait des milliers de victimes", avant d'inciter à "la poursuite de la mobilisation du Conseil départemental, avec les maires, la Protection civile, les associations caritatives et l'ensemble des Ornaises et des Ornais. Déjà, les deux premières collectes ont permis de réunir 17 tonnes de produits de toute première nécessité."

Le dispositif va s'articuler autour de deux axes majeurs : l'affectation de logements actuellement vacants, en lien étroit avec Orne Habitat, et l'accueil des familles, avec mise à disposition de nourriture, vêtements et meubles, et démarches d'intégration par la formation et l'insertion professionnelle.

Au titre de l'accueil des réfugiés et du soutien au peuple ukrainien, c'est à l'unanimité que le Conseil départemental a voté une aide exceptionnelle de 50 000 €. Ces fonds seront notamment consacrés au financement des frais de restauration des jeunes scolarisés dans nos collèges, et à la prise en charge des dépenses liées à l'accès au logement (eau, électricité, gaz).

À ce jour, près de 200 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans le département de l'Orne.