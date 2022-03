[Enquête] Rouen. Mauvaises odeurs dans la Métropole : les nez se forment chez Atmo Normandie

Reportage. Pour se former au langage des nez, les bénévoles citoyens de la Métropole doivent apprendre une langue commune, selon des référents odorants spécifiques.

"Tout petit, on apprend les couleurs de base et, au fur et à mesure du temps, on apprend de nouvelles couleurs, le magenta, le rouge grenat, etc. Avec les odeurs, c'est la même chose, on définit les bases avec des référents pour cerner l'univers odorant, et puis on va l'enrichir", explique Aurore Sebire, formatrice au langage des nez à Atmo Normandie. Elle est chargée de former les 27 bénévoles de la nouvelle promotion d'Atmo, baptisés les "Tontons Flaireurs". Après une première semaine de formation théorique, ces derniers sont rentrés dans le vif du sujet : le sensoriel. Aurore Sebire a ainsi proposé à toute la classe de sentir plusieurs échantillons. Sept au total, comme le nombre de pôles ou noyaux, issus du socle de base du langage des nez.

"Il y a des odeurs que l'on connaît, mais on n'arrive pas

à mettre un nom dessus"

Premier test pour les bénévoles et premières grimaces, à l'odeur de la molécule DMDS ou diméthyldisulfure, référent de base du pôle soufré. "Cette odeur appartient à tout le monde végétal, on la retrouve dans le chou, dans l'ail, dans l'oignon, dans la pomme de terre, dans le radis, etc.", liste la formatrice devant les bénévoles. "Mais cette note, vous la connaissez aussi puisqu'elle se trouve dans la plupart des activités pétrolières, elle fait aussi partie de ce que l'on met dans le gaz de ville pour détecter les fuites." Pour ce petit exercice, la formatrice demande à chaque fois quel souvenir les odeurs évoquent chez les bénévoles. Mais elle prévient qu'il faut, à terme, se débarrasser de ses émotions pour avoir une approche objective. C'est ce que recherche justement Pascal, un des bénévoles. "À Saint-Aubin-lès-Elbeuf, où j'habite, il y a des odeurs que l'on connaît, mais on n'arrive pas à mettre un nom dessus." "C'est intéressant tous ces exercices. Jusqu'ici, les cours étaient très théoriques", renchérit Christian, retraité de l'Éducation nationale, lui aussi bénévole, même s'il n'est pas encore à l'aise avec le nom scientifique des odeurs. "Demain, si je reprends les fioles, je pense que je reconnaîtrai les odeurs mais je ne saurai pas les nommer, mais ça donne envie de s'entraîner justement."

Des émanations industrielles régulières

D'autres sont déjà habitués aux émanations industrielles, comme Bertrand. "Il a y une odeur que j'ai reconnue rapidement, l'odeur aminée, c'est un souvenir de mon passé professionnel. Je travaillais chez un fabricant de colorants pour la pétrochimie et l'industrie papetière." Depuis, le bénévole s'est reconverti dans la réparation de vélos. "Cette reconversion, c'est un choix, je suis un peu écolo [...] J'habite Cléon, il y a plusieurs entreprises dans le coin qui sont classées Seveso, et on a régulièrement des effluves qui nous arrivent. Après ma journée de travail, quand je suis devant mon apéritif et mes cacahuètes dans le jardin, je trouve ça très désagréable."

À l'issue de ce quatrième atelier, chaque bénévole a pu repartir avec sa petite boîte de "parfums" et ses quelques mouillettes pour continuer d'éduquer son odorat. Il leur reste une dizaine d'heures de formations pour être opérationnels.