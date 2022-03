Place du commerce. Ça bouge dans les boutiques de Caen

Déménagement, changement de décoration ou toute première ouverture, la vie commerçante à Caen et son agglomération est très active. La rédaction vous dit tout sur les nouveautés.

Chaussures, bien-être et boucherie

Depuis le mercredi 9 mars, Julie Douay et Pauline Chouraqui, deux amies et mamans de jeunes enfants, ont sauté le pas et ouvert leur boutique spécialisée dans la vente de chaussures et accessoires pour enfants. "Le nom de l'enseigne 'Les Mères Poules', c'est tout à fait nous et ça correspond à notre vie", soulignent Julie et Pauline à la tête de ce magasin. Pour Wissem Khelifi, le gérant du nouvel espace bien-être Zen Jacuzzi c'est un deuxième espace bien-être après le Zen Hamman. "Être en cœur de ville est un véritable atout pour notre clientèle", précise Wissem Khelifi. Pour les deux frères Ayoub et Zakaria Bouabid, ce sont des nouveaux locaux pour la boucherie Niamata Allah. "Avant, nous étions dans le quartier Saint Jean Eudes, mais nous avons dû déménager dans des locaux plus spacieux", explique Ayoub.