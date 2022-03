Seine-Maritime. Solidarité pour le Liban, ils repartent distribuer des dons

Omar Abodib, figure d'Etretat, se mobilise pour son pays d'origine, le Liban, depuis l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Il est le propriétaire du Cèdre Hospitality, groupe hôtelier qui regroupe l'hôtel-restaurant Le Donjon, les restaurants Le Bel Ami et le Téta à Etretat, le restaurant L'Oritano à Rouen et l'hôtel-restaurant Les Cèdres à Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie). En décembre 2020, avec ses équipes, il avait convoyé trois containers d'aide sur place. L'opération est renouvelée cette année, mais à plus grande échelle.

Des actions concrètes sur place

La fondation Le Cèdre Solidarity a vu le jour pour collecter des dons et les acheminer jusqu'au Liban, où la population a toujours besoin d'aide. Cinq containers de 40 pieds (trois fois plus que la première fois) sont en route. Ils contiennent du matériel médical (des lits médicalisés, des fauteuils roulants), des médicaments, des produits d'hygiène et des vêtements. Une trentaine de collaborateurs du Cèdre Hospitality vont s'envoler pour le Liban du mardi 29 mars au mardi 5 avril pour distribuer ces dons et mener des actions.

Ils vont notamment organiser un repas street food franco-libanaise pour remercier les partenaires associatifs.

Le voyage sera également l'occasion d'inaugurer un potager participatif à Zgortha. Un projet solidaire qui permettra la culture, la vente et la consommation de légumes à destination des populations en difficulté.

Une aide financière est aussi organisée. En novembre 2021, une soirée caritative, organisée au restaurant Le Donjon, a permis de récolter 25 000 euros, qui seront confiés à l'ONG libanaise Arcenciel, qui les répartit sur place. L'année dernière, les 15 000 euros collectés par la brigade avaient permis de distribuer, pendant six mois, une soupe populaire à Taanayel, à l'est du Liban.