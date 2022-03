Fête. Que faire pour la Saint Patrick à Caen ?

Célèbre fête chrétienne en Irlande, la Saint Patrick est souvent très appréciée par les amateurs de bière. Où la célébrer et quelles animations sont proposées à Caen jeudi 17 mars ? Tour d'horizon.

Soirée-concert au O'Donnels

Le O'Donnels est le lieu par excellence pour fêter la Saint Patrick. À l'occasion, le pub irlandais situé sur le port met les petits plats dans les grands. Il organise deux soirées-concerts. Le rock celtique sera à l'honneur jeudi 17 mars, avec le groupe caennais Highlands Safari, de 22 heures jusqu'à 2 heures du matin. Le lendemain, le groupe The Black Clover, composé de cinq musiciens de la Marne, viendra mettre l'ambiance à son tour à partir de 22 heures. Fermeture des portes à 5 heures du matin.

Le groupe caennais Highlands Safari avait déjà mis l'ambiance au O'Donnels en 2019. - Regis Adeline

Tout au long de la soirée, le bar prévoit également des réductions sur quatre bières* irlandaises : Guinness, Hop house et Hop House 13 et Smithwick. "Ça fait deux ans que l'on est privé de cette fête. C'est un happy hour qui va durer toute la nuit !", sourit Fréderic Pignet, gérant du O'Donnels.

Drapeaux et ballons vert, orange et blanc aux couleurs de l'Irlande orneront le pub. Le personnel jouera aussi le jeu sur la tenue. On n'en dira pas plus…

Dégustations au comptoir irlandais

Spécialiste des produits irlandais, Le Comptoir irlandais ne manquerait pour rien au monde cette fête. Si la boutique de la rue Saint-Jean a déjà organisé une soirée concert samedi 12 mars, elle prévoit des dégustations toute la journée jeudi 17 mars. Les curieux pourront goûter du thé, du whisky ou encore du pain d'épice irlandais, de 10 heures à 19 heures. Toute l'équipe sera vêtue de vert !

Le Bar de la fac fête ses 11 ans

Situé rue du Gaillon, à deux pas de l'université, l'iconique Bar de la fac fête ses onze ans ce jeudi 17 mars. Tenues irlandaises et autres surprises sont au programme…

*L'alcool est à consommer avec modération.