Insolite. Dans cette commune du Calvados, un banc pour la doyenne de 101 ans

Elle s'appelle Giselle Bisson, elle a 101 ans, et habite dans la petite commune de Merville-Franceville, dans le Calvados, depuis le 3 août 1939. La doyenne du village fait ses courses tous les jours sur l'avenue de Paris, tous les commerçants la connaissent très bien. Chaque jour, Giselle descend les deux étages de l'immeuble où elle vit depuis de nombreuses années.

Pour son 101e anniversaire, la commune de Merville-Franceville a décidé d'installer un banc pour permettre à Gisèle de faire des pauses pendant son parcours jusqu'au centre-ville. L'objectif, se reposer si elle en ressent le besoin.

Installée depuis l'âge de 7 ans dans cette commune du Calvados, Giselle a aujourd'hui le droit à propre banc, portant son nom. Il été construit sur l'avenue de Paris, la longue rue que traverse la doyenne normande tous les jours pour aller faire ses courses.

Le banc a été inauguré mardi 8 mars, en présence de Giselle, du maire Olivier Paz et de quelques élus de la mairie.

Voici le texte de l'inauguration du banc de Giselle Bisson :

"Avenue de Paris, a été inauguré cet après-midi un banc qui porte le nom de GISELLE BISSON, en sa présence, celle de monsieur le maire Olivier Paz et de quelques amis ! Pour fêter ses 101 ans !

Notre doyenne Giselle, on ne la présente plus ! Elle est un visage bien connu de tous, et surtout des commerçants car chaque jour, elle descend les deux étages de son immeuble avenue de Paris pour aller acheter son journal, faire ses courses… d'où l'idée d'installer un banc sur son chemin quotidien, entre chez elle et les commerçants avenue de Paris, pour quelle puisse faire une halte sur son chemin si elle en ressent le besoin. Le banc porte désormais son nom !

S'asseoir cinq minutes sur un banc, cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'y en a, te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra et serrer dans ma main tes petits doigts…

Giselle Bisson c'est la mémoire du village, s'asseoir cinq minutes avec elle sur le banc et discuter de la vie du village !"