Calvados. Malherbe au top, le flop au hockey : le récap' du week-end

En ce deuxième week-end de mars, que retenir du sport dans la région caennaise ?

Le match à retenir : le Caen Basket Calvados échoue de peu pour sa reprise à Rueil-Malmaison

Vendredi 11 mars, les Caennais entamaient leur deuxième phase en banlieue parisienne. Le Caen Basket Calvados a longtemps été légèrement devant grâce à leur agressivité à l'intérieur (42-50, 23'). Mais le coup de chaud à 3 points de Steven Ricard (22 points, 6/7 à 3 pts) a été fatal aux Cébécistes (70-62, 33'). Pourtant, ils ont eu la balle de prolongation à 3 secondes du terme de ce match agréable à voir, malgré la faible affluence (79-76). Les Caennais sont 9e de la poule haute.

La décla' du week-end

Fabrice Courcier (entraîneur du Caen Basket Calvados, depuis Rueil après la défaite 79-76) : "Il y a de la frustration parce qu'on met la main sur le match à un moment, mais on n'arrive pas à tuer le match. On est dans cette situation où on manque un peu d'impact, et quand le match commence à nous échapper un peu, il nous manque de la lucidité. Je pense qu'on avait la qualité pour chercher la victoire, mais en 4-5 minutes ils ont renversé le match, et on a couru pour jouer notre chance jusqu'au bout. Il va falloir qu'on durcisse un peu les choses quand on est sur le terrain."

Le Top : le Stade Malherbe corrige Toulouse, le leader

De nouveau, les Malherbistes ont prouvé qu'ils étaient capables de faire tomber tout le monde à domicile. Cette fois, c'est Toulouse, très bien parti pour remonter, qui est tombé à d'Ornano. Bien lancés par Mendy et Court dans la première demi-heure (2-0, 31'), les Caennais ont été confrontés à la réaction de Toulouse et Ratao (3-1, 51'). Da Costa a ensuite tué le suspens (4-1, 71'). Le SMC passe 10e de Ligue 2.

La perf' : Louise Bussière (USO Mondeville, basket)

Avec 20 points et une évaluation finale de 25, l'ailière Louise Bussière s'affirme toujours plus dans l'effectif de l'USOM. Mais cela n'a pas suffi à Calais (70-62), en lutte pour le maintien. Une énorme maladresse dans le jeu (29 balles perdues) et trop de lancers francs concédés (26 tirs pour Calais) en sont notamment la cause.

Le flop : le Hockey Club de Caen finit mal

C'est une fin de saison régulière galère que vivent les Drakkars. Samedi 12 mars à Strasbourg, ils ont subi le réalisme des locaux (4-1) qui ont donné assez peu de travail à Ronan Quéméner (21 tirs) (et qui arrachent la dernière place en playoffs). La fin du deuxième tiers et le début de dernière période ont fait mal aux NOrmands dans ce duel serré (1-0, 36', puis 4-1, 42').

Vivement les playoffs pour les Caennais, qui seront revanchards à l'entame de ces matchs couperet. Sixièmes, ils vont commencer par deux matchs à Nantes (3e) le week-end prochain.

Le tweet

Il y a quelques minutes, le Centre de formation Malherbiste est allé battre Lyon La Duchère 2-1 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Gambardella. Une première depuis 2001.