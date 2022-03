[Actualisé] Granville. Violent incendie dans un immeuble de la Haute Ville : un corps sans vie retrouvé

Un incendie s'est déclaré samedi 12 mars vers 16 h 30 dans un appartement au 3e étage d'un immeuble rue Cambernon, dans le quartier historique de la Haute-Ville, à Granville. À l'arrivée des secours, les deuxième et troisième étages ainsi que les combles étaient totalement embrasés. Le feu s'est propagé à la toiture de l'habitation mitoyenne. La priorité pour les sapeurs pompiers était de limiter la propagation de l'incendie aux immeubles mitoyens, mais le vent soutenu a compliqué les opérations.

En week-end pasto jeunes, il y a le feu à côté de l'église Notre Dame à Granville pic.twitter.com/U3SRXaqEZq — Hélène Leprince (@LN_Leprince) March 12, 2022

Neuf logements touchés

Vers 20 heures, les pompiers étaient maîtres du feu. Au total, trois immeubles, soit neuf logements, ont été touchés par le sinistre. Deux relogements avaient été effectués.

Plus de soixante-pompiers ont été mobilisés sur cette opération, dont une équipe de sauvetage et déblaiement venue d'Ille-et-Vilaine pour évaluer et consolider la structure de l'immeuble. Elle est restée sur place jusqu'à 5 heures du matin. En parallèle, des foyers résiduels de feu étaient toujours en cours d'extinction, avant un allègement du dispositif en fin de nuit.

Une personne recherchée

Elles n'avaient pas abouti, au petit matin. Les opérations de déblai ont repris ce dimanche. A la mi-journée, un corps sans vie a été retrouvé dans l'immeuble touché par l'incendie. Les constatations de la police sont en cours.