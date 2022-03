Rouen. Contournement est : qu'en pensent les candidats à la présidentielle ?

Emmanuel Macron - Pour

Même si le président sortant ne s'est jamais exprimé directement sur le contournement est, il a été défendu localement par les députés de sa majorité. C'est aussi sous sa mandature que le projet a été officiellement reconnu d'utilité publique. C'est enfin le chef de son gouvernement, Jean Castex, qui a rappelé l'attachement au projet et lancé officiellement l'appel à candidature de mise en concession.

Marine Le Pen - Pour

La candidate du Rassemblement national, représentée à Rouen notamment par Guillaume Pennelle, porte-parole régional de la campagne, est favorable à ce projet de double autoroute. "On s'est toujours prononcés pour, même si on regrette que cela ait pris autant de retard, indique l'élu local. Pour le bien-être des habitants, c'est devenu une priorité. On sera néanmoins particulièrement vigilants sur le prix du péage qui devra être abordable pour la population locale."

Eric Zemmour - Pour

Le candidat du parti Reconquête ! ne s'est pas directement exprimé sur la question du contournement est et ses soutiens locaux n'entendent pas parler en son nom. Ils ont néanmoins largement défendu ce projet, à l'image de Nicolas Bay, ancien chef de file du RN à la Région passé chez Reconquête ! depuis. Dans son programme, le polémiste s'engage en tous cas pour les automobilistes en promettant notamment de "supprimer les contraintes excessives" et de "soutenir les travailleurs automobilistes".

Jean-Luc Mélenchon - Contre

Avec un programme très axé sur la transition écologique, Jean-Luc Mélenchon est en accord avec les militants locaux de la France insoumise qui, à de nombreuses reprises, ont participé aux manifestations contre le contournement est de Rouen. "Nous sommes plutôt pour des solutions alternatives, comme les transports en commun. Les études montrent que les constructions de route créent, en fait, davantage de trafic. Il faut aussi préserver la biodiversité et le territoire est déjà très urbanisé", indique Julien Vanhee, co-chef de file de l'Union populaire dans la première circonscription de Seine-Maritime.

Valérie Pécresse - Pour

La candidate devrait tout naturellement suivre l'avis de ses soutiens normands, notamment celui du président de la Région Normandie, Hervé Morin, qui finance le projet à hauteur de 205 millions d'euros. "Cela s'inscrit complètement dans la continuité de notre projet en matière économique et en matière de projets structurants pour le pays, indique Jonas Haddad, président des Républicains en Seine-Maritime et orateur national de la campagne de Valérie Pécresse. On est pour une écologie de progrès et pas punitive. Nous ne voulons plus de camions en centre-ville."

Yannick Jadot et Anne Hidalgo - Contre

Yannick Jadot, le candidat Europe écologie Les Verts s'oppose à la création de nouvelles autoroutes et suit, en ce sens, l'avis des militants locaux. Le candidat a rappelé cette position lors de son passage pour un meeting à Rouen, le 21 février. "C'est un projet tout à fait aberrant. On ne peut pas massacrer des terres agricoles pour générer du flux et tout ce que cela entraîne en termes de consommation et de pollution de l'air", a-t-il indiqué, qualifiant le projet "d'obsolète". La candidate socialiste Anne Hidalgo, à l'image de son porte-parole maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, est également opposée au projet.