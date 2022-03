Guerre en Ukraine. Accueil des réfugiés : les hébergements recensés dans la Manche

Le préfet de la Manche a demandé aux communes du département de recenser les capacités d'hébergement pour l'accueil des réfugiés ukrainiens qui fuient leur pays en guerre.

Des démarches ont été engagées envers les bailleurs sociaux mais aussi envers les particuliers qui pourraient proposer un hébergement pour accueillir ces personnes dans les meilleures conditions, principalement des femmes et des enfants. Outre l'accueil et l'hébergement, il faudra accompagner socialement ces personnes et scolariser les enfants.

Le préfet de la Manche organise ce jeudi 10 mars un comité de liaison avec les collectivités locales pour coordonner ces offres.

Frédéric Perissat précise par ailleurs qu'il n'est pas surpris par les diverses initiatives citoyennes ou des collectivités en faveur du peuple ukrainien.