Bonne table à Caen. Le Chef et sa femme, une carte en mouvement

La décoration y est sobre, le coin où nous nous installons chaleureux. Le restaurant Le Chef et sa femme, installé rue du 11-Novembre à Caen, propose une cuisine traditionnelle. "On change la carte pratiquement tous les jours, explique Anne Darcy, la gérante du restaurant avec son mari Eric. D'un soir à un autre, ce n'est pas tout à fait la même chose, les plats sont composés en fonction de ce qu'Eric trouve lors de ses courses. Les clients ont pris l'habitude de ces changements." Parmi les plats phares des lieux, le cassoulet de canard. "Au début, on ne savait pas si ça allait marcher auprès des Normands, maintenant on ne pourrait plus l'arrêter. On le fait d'ailleurs à emporter." Les abats sont également une valeur sûre à la carte du restaurant Le Chef et sa femme.

Tout est fait maison

Le chef, Eric, et sa femme, Anne, Normands d'origine, ont toujours travaillé dans la restauration. Pendant sept ans, ils ont tenu un restaurant place Saint-Sauveur. "Avant, on travaillait avec du personnel. Dans ce restaurant qui est plus petit, on ne travaille que tous les deux, c'est ce qui nous convient. Voilà pourquoi le restaurant s'appelle ainsi." Le jour où je m'y rends, différentes entrées et plats me donnent envie. Je décide de prendre un croustillant de pont-l'évêque à l'andouille avec de la salade. "Tout est fait maison avec des produits normands, mais pas seulement." Pour le plat, je choisis le rumsteck sauce au bleu d'Auvergne et sa galette de pomme de terre, un délice. Le tout accompagné d'un verre de blanc. Le service est efficace et très agréable, on sent qu'Anne maîtrise son sujet parfaitement. J'hésite à prendre un dessert, mais je finis par me laisser tenter. Mon choix se porte sur une ganache chocolat noir, crème anglaise et crumble. Le menu complet coûte 24 euros, midi et soir. Le midi, le restaurant propose une formule entrée, plat ou plat, dessert à 17 euros.

Pratique. Le chef et sa femme, 11 rue du 11-Novembre à Caen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir.