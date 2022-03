Calvados. La préfecture suspend l'activité d'une entreprise d'intérim

La préfecture du Calvados a indiqué mercredi 9 mars avoir suspendu l'activité de l'entreprise IAE Interim pour des faits de travail illégal.

En effet, après plusieurs contrôles effectués dans le cadre de la lutte contre le travail illégal dans les communes de Trouville-sur-Mer et Grandcamp-Maisy, les forces de l'ordre ont constaté que plusieurs salariés intérimaires originaires de Roumanie travaillaient en tant que femmes de chambre et veilleurs de nuit dans des hôtels. "L'entreprise n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, non-déclaration d'activité de travail temporaire, non-disposition de garantie financière équivalente à celle nécessaire à l'exercice de cette activité particulière en France. De plus, aucun des salariés intérimaires n'était rattaché à la Sécurité sociale française", précise la préfecture du département.

En raison de toutes ces infractions au Code du travail, le préfet du Calvados a suspendu pour trois mois l'activité de l'entreprise.