Ils font sponsoriser leur mariage

Un mariage coûte cher. Laurence et Patrick, qui se marieront en juin prochain à Mont-Saint-Aignan, le savent et ont trouvé une alternative : ils font sponsoriser leurs noces. Le but est d’obtenir des réductions en proposant aux différents fournisseurs de leur faire de la publicité. “Au début, les gens étaient surpris et ne voyaient pas l’avantage qu’ils pouvaient en retirer.” Pour remplir leur part du “contrat”, Laurence a ouvert un site internet lolopat.e-monsite.com. Une sorte de vitrine pour leurs sponsors. “Je passe des heures à créer des pages pour eux et faire leur promotion un peu partout.”

Robe, traiteur, photographe ou encore faire-part, diverses parties de la journée seront sponsorisées. A la grande joie des futurs mariés. Le jour J, les cartes des sponsors seront sur une table dédiée. Mais Laurence et Patrick resteront maîtres de leur union. “Grâce au sponsoring, nous pourrons avoir le mariage de nos rêves”, concluent-ils dans un sourire.