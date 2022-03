Reportage. Ces Normands sont allés en Ukraine chercher des réfugiés

Le moteur froid du Ford Transit démarre à 20 h mercredi 2 mars. Arsen et Natalya Deren quittent Gacé où ils habitent, dans l'Orne. Le couple originaire d'Ukraine s'apprête à effectuer 39 heures de route aller-retour pour fournir des produits de première nécessité dans le pays en guerre. Nous les accompagnons.

Ils ont pris la direction de Rzeszow, une ville polonaise située à 70 kilomètres de la frontière ukrainienne. Peu avant de quitter la Normandie, le couple a décidé d'effectuer ce périple avec deux véhicules. L'un pour transporter les aides, l'autre pour récupérer des proches qui ont fui la guerre. Vingt-quatre heures après le départ, Arsen et Natalya arrivent dans une salle omnisports de Rzeszow. Ici, des milliers de cartons venus de toute l'Europe y sont entreposés. Une vingtaine de bénévoles s'affairent à charger - à ras bord - une dizaine de bus. Ceux-ci repartent aussitôt en Ukraine, vers Lviv et Ivano-Frankivsk. Une petite fille polonaise d'à peine huit ans aide elle aussi à remplir les autocars. Le lendemain, Arsen et Natalya quittent leur hôtel pour aller chercher leurs amis ukrainiens, toujours à Rzeszow. Hébergés par une Polonaise, ces quatre femmes et cet enfant de quatre ans ont fui les bombardements de Kyiv. L'une d'entre elles pensait pouvoir retourner prendre des affaires chez elle. Elle n'a jamais pu. Ces Ukrainiennes ont laissé derrière elles leur maison, leurs amis, leur mari, leur vie.