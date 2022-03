Rouen. Frédéric Faurillon, un papa drôle et décomplexé sur Instagram

Le Rouennais a lancé son compte Instagram il y a trois ans sous le pseudonyme de VieuxMachinBidule. En réalité, il n'est rien de tout cela. Frédéric Faurillon, aide-soignant au CHU de Rouen, est un jeune papa trentenaire épanoui, dynamique et surtout décomplexé comme il aime le rappeler. "Mon but, c'était de garder une part de moi qui aime beaucoup le vintage", se justifie-t-il. Mais il le reconnaît, ce nom n'a rien à voir avec la parentalité. Au départ, Frédéric Faurillon utilisait son compte pour partager des photos de sa vielle Citroën 2 CV ou ses tasses vintage mais, à l'arrivée de sa première fille, le VieuxMachinBidule a pris un nouveau visage. "Ce personnage c'est moi, c'est-à-dire quelqu'un de rigolo, qui est franchouillard, qui aime ses enfants, qui aime son épouse et qui aussi a des difficultés comme tous les autres parents."

Sur Instagram, où il cumule près de 13 000 abonnés, Frédéric Faurillon publie des moments de vie avec sa petite famille et des conseils de parents, comme la préparation à l'accouchement ou l'utilisation de la langue des signes avec les nourrissons. Mais le jeune papa aime aussi partager ce que sa petite fille, Rosalie, lui raconte. Son passe-temps préféré. Dernière perle en date : "Quel animal produit du chocolat ?", une phrase lancée un dimanche matin pendant le petit-déjeuner. "Elle a trois ans et demi, elle est drôle, elle raconte des choses extraordinaires", s'amuse-t-il.

Au-delà des réseaux sociaux

Son expérience de père, il la retransmet aussi au public dans la vraie vie, loin d'Instagram. Dernièrement, il a été désigné parrain de la deuxième édition du salon des parentalités à la Halle aux Toiles de Rouen, les 26 et 27 février, lors de laquelle il a évoqué son nouveau statut de papa, pendant les premières semaines de sa fille. "Moi-même je cherchais plein d'informations pour ce nouveau rôle de père et j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. […] Souvent, on parle de maman à maman mais rarement de papa à papa." L'influenceur aborde ainsi de nombreux sujets, l'éducation, l'allaitement, les jeux avec les enfants et les petits tracas du quotidien. "Être parent, ce n'est pas que changer des couches, il y a aussi l'intendance, la charge mentale."

Frédéric Faurillon sait être un papa engagé également. En 2020, le Rouennais signait une tribune, avec dix autres pères de famille, demandant l'allongement du congé paternité. Depuis le 1er juillet 2021, ce dernier est passé de 11 à 25 jours. Pour l'aide-soignant, la bataille est loin d'être terminée, il souhaiterait que l'État aille encore plus loin.