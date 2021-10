Rouen : dégradations de véhicules en série

Il est 4h30, dimanche 20 novembre, lorsqu'une équipe de police secours est appelée, rue Chasselière à Rouen. Deux individus ont en effet été vu en train de dégrader des voitures. Ils ont en effet donné des coups de pied dans les rétroviseurs de quatre véhicules. Dans leur fuite, les deux compères ont emmené un panneau de signalisation. Les deux personnes sont interpellées par la police. Tous deux, des étudiants, sont âgés de 21 ans et manifestement alcoolisés. L'un habite à Rouen, l'autre à Dreux. Ils ont été emmenés à l'Hôtel de Police afin d'y être entendus.

Un peu plus tard, vers 7h50, c'est dans la rue de Beauvoisine, que des dégradations ont été faites. Cette fois-ci ils étaient trois : un couple accompagné d'un homme. Ils avaient été aperçus, rue Beauvoisine, montant sur des voitures et donnant des coups de pied à des rétroviseurs. Ils ont été "cueillis" par la police à l'angle des rues Beauvoisine et Jean Lecanuet. La jeune femme et son compagnon sont âgés de 20 ans et vivent respectivement à Rouen et Canteleu. La troisième personne, âgé de 22 ans réside à Saint-André-Sur-Cailly. Les deux hommes étaient alcoolisés.