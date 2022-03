[Vidéo] Bolbec. Des ouvrages napoléoniens à restaurer grâce à un simple clic

Les 21 volumes de La description de l'Egypte font partie des précieux ouvrages qui garnissent la bibliothèque patrimoniale de Bolbec. Ces grands livres anciens, imprimés au XIXe siècle, pourraient bénéficier d'une restauration grâce au concours "Le plus grand musée de France", organisé par la Fondation pour la Sauvegarde de l'Art Français et Allianz France. La commune fait en effet partie des trois finalistes en Normandie, qu'il faut départager en ligne jusqu'au jeudi 10 mars. En jeu : une aide de 8 000 € pour réparer notamment les couvertures et reliures des volumes les plus abîmés.

La base de l'égyptologie

Il est rare qu'une municipalité comme celle de Bolbec possède cette collection de livres, imprimés à la suite de la campagne d'Egypte de Napoléon Bonaparte de 1798 à 1801. "La description de l'Egypte était distribuée aux chefs lieux d'arrondissement et de département, dont Bolbec ne faisait pas partie", rappelle Vincent Guilbert, en service civique au sein du service des archives de Bolbec. C'était sans compter sur le maire de 1834, Jacques Fauquet-Pouchet, qui convainc les autorités de l'époque de lui confier une édition, en lien avec la création de la bibliothèque publique, installée alors place Charles de Gaulle. Désormais bibliothèque patrimoniale, elle a été transférée ensuite dans l'actuel hôtel de ville en 1881.

A l'intérieur de ces vastes ouvrages, on découvre le travail des 167 savants qui avaient accompagné Bonaparte en Egypte. "C'est en quelque sorte la base de l'égyptologie, poursuit Vincent Guilbert, Dans l'un des volumes, on peut d'ailleurs voir la pierre de rosette, découverte en 1799, qui a permis vingt ans plus tard à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes".

Les ouvrages ont été imprimés de 1809 à 1826.

Les différents volumes comprennent de grandes planches comme celle-ci sur la faune, la flore, l'architecture égyptiennes de l'époque.

La bibliothèque patrimoniale de Bolbec peut se découvrir lors des journées du patrimoine.