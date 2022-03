En questions. Appel à l'aide de l'Ukraine : la députée européenne Stéphanie Yon Courtin réagit

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est exprimé devant les députés européens, mardi 1er mars. La députée normande Stéphanie Yon Courtin était dans l'hémicycle du Parlement européen pour l'écouter.

Quelle réaction après ce discours du président ukrainien face à vous ?

De l'émotion devant un chef d'État d'une noblesse, d'une humilité et d'une force incroyables. Il n'avait pas de discours car il estime que l'heure n'est plus aux discours alors que des femmes et des hommes dont en train d'être tués. [...] L'Europe plus que jamais est unie. Vladimir Poutine, s'il devait réussir une chose avec cette guerre, a réussi à nous unir pour la liberté et la paix contre la tyrannie et la guerre.

Stéphanie Yon Courtin Impossible de lire le son.

L'Ukraine réclame une entrée rapide dans l'Union Européenne…

Nous sommes favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, mais rapidement, ce ne sera pas possible, et d'ailleurs ils le savent. L'idée, c'est qu'elle puisse avoir, parce qu'elle est opprimée et envahie, rapidement le statut de candidate à l'entrée dans l'Union. Une fois ce statut voté, et il doit l'être à l'unanimité, il y aura toute une procédure. Entrer dans l'UE, ça prend forcément du temps.

Stéphanie Yon Courtin Impossible de lire le son.

Et à court terme, on fait quoi ?

Pour la première fois, l'Europe finance et envoie du matériel pour permettre au président Zelensky de riposter contre l'armée russe. Sur le plan humanitaire, nous sommes en train de déployer des aides massives. J'en profite d'ailleurs pour appeler à la générosité des Normands, car il y a des besoins en lits, sommiers, matelas et en couvertures pour les enfants et les malades déplacés après les bombardements des hôpitaux et orphelinats.