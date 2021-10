Un Ferrer vitaminé revisité à Canteleu par The Nino’s

The Nino’s ? C’est un trio énergique, qui reprend des chansons de Nino Ferrer (Les cornichons, Gaston, Mirza...). Au menu : des arrangements des succès de Nino Ferrer réalisés à contre pied de l’univers musical du chanteur. Car The Nino’s a su créer son propre son. Le programme fait place également à des titres oubliés, parfois drôles ou plus sérieux.



Pratique. The Nino’s, jeudi 1er décembre, 19h. A partir de 7,10 € Espace culturel François Mitterrand, Parc Georges Pierre, Canteleu. Tél. 02 35 36 95 80