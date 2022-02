Le récap' du week-end à Caen. 43 à 0 pour les rugbywomen des Valkyries Normandie

En ce dernier week-end de février, que retenir du sport dans la région caennaise ?

La décla' du week-end

Roch Bedos (entraîneur du Caen Handball après la victoire 33-25 contre Angers vendredi) : "Ce soir, l'équipe a fait ce qu'il fallait, en maintenant l'écart et en proposant un jeu agréable, même si je reste sur ma faim dans la deuxième mi-temps, parce qu'on perd pas mal de ballons. Mais c'est un match bien ficelé, et ça nous permet de continuer à avancer dans ce qu'on s'est fixé. Plus longtemps on est en vie, plus longtemps on est à portée de cette 6e place, et plus longtemps on se donne un championnat intéressant."

Le match à retenir : le Stade Malherbe s'installe à domicile

De nouveau vainqueurs à D'Ornano contre Bastia (2-1), les Malherbistes remportent une quatrième victoire en cinq matchs à domicile. Ils remontent à la 12e place, mais restent toujours bien loin des places de barragistes.

Le flop : les Drakkars piégés à Montpellier

Quatrièmes avant la rencontre, les Caennais ont largement dominé les débats dans l'Hérault, mais ont payé cher leur trou d'air en deuxième période (3-2). Une défaite qui coûte cher à double titre, puisqu'ils perdent leur place dans le Top 4 de Division 1 par la même occasion.

Le flop (bis) : la fin des ambitions de montée du CB Ifs

En déplacement pour un derby à Alençon, situé dans le ventre mou de Nationale 1, les basketteuses ifoises ont une nouvelle fois chuté ce samedi (64-56). Elles ont probablement vu disparaître définitivement leurs espoirs de qualification pour les Play-offs, où seules les deux premières sont qualifiées.

La perf' du week-end :

43-0

Pour leur première à Caen, après la mise aux normes (ajout d'une tribune) du Stade du Chemin-Vert, les rugbywomen des Valkyries Normandie (entente de Caen et Rouen) ont corrigé la lanterne rouge, les Girondines de Bruges-Blanquefort, 43 à 0. Le suspense n'a d'ailleurs fait aucun doute, puisqu'elles menaient déjà 19-0 à la pause.

Les Normandes continuent ainsi leur course en tête du championnat d'Elite 2 féminine, juste devant La Rochelle.