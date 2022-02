Yvetot. Des agriculteurs manifestent leur colère dans deux grandes surfaces

Les clients des magasins Leclerc à Yvetot et Intermarché situé à Sainte-Marie-des-Champs, commune limitrophe dans le Pays-de-Caux, ont eu une drôle de lecture ce jeudi 24 février en fin de matinée. "On va tous crever pour Danette" inscrit sur des affiches des vitrines réfrigérées aux rayons laitage et viande.

La signature est celle des "producteurs en colère". Ils seraient huit agriculteurs à être entrés "calmement dans les deux grandes surfaces. Ils ont collé leurs affiches puis sont repartis" selon les gendarmes.

Une action pour manifester leur colère face à la grande distribution alors que la Salon de l'agriculture s'ouvre ce week-end à Paris et jusqu'au 6 mars.

Les agriculteurs seraient en cours d'identification par la gendarmerie.