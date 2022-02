Orne. Pur Perche : quand l'agriculteur devient producteur puis vendeur

"Je me sentais prisonnier d'un système", se remémore Samuel Sarciaux. Aujourd'hui, l'agriculteur du Perche a brisé les chaînes. Il a créé en 2018 la société Pur Perche, dont l'objectif est de "redonner le fruit de leur travail aux éleveurs en récupérant la valeur ajoutée du produit final".

Depuis quatre ans, l'entreprise située à Mortagne-au-Perche se développe à vitesse grand V. Cinq associés ont rejoint Samuel dans la course. Ensemble, ils constituent quatre exploitations laitières, dont la traçabilité du produit est connue "du début à la fin". Tous ont décidé de couper les ponts avec les industriels pour lancer leur propre ligne de produits nommés "Lait du Perche". "Quand on est lié à un industriel, on n'a pas la liberté de disposer de sa propre production", confie Samuel. Ce combat difficile lui permet de "proposer de la qualité et de gagner en indépendance".

Ecoutez Samuel Sarciaux : Impossible de lire le son.

Pour jouir de leur indépendance, les associés ont mis trois ans. Aujourd'hui, ils vendent entre 5 000 et 6 000 briques de lait par jour, essentiellement dans le Perche et une petite partie en région parisienne.

Soutenue par France Relance dans le cadre du Projet alimentaire territorial du Parc naturel du Perche, la société ambitionne de construire une unité de production et de commercialisation de produits laitiers. Camembert, yaourts, beurre de baratte ou encore fromage blanc pourront y être fabriqués. Ce nouvel établissement de 14 000 m2 pourra permettre la création d'une dizaine d'emplois à court terme. Le bâtiment devrait être réceptionné par l'entreprise à l'automne 2022.