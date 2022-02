Saint-Etienne-Du-Rouvray. Une étudiante retrouvée morte sur le campus de l'INSA

Tout le campus de l'INSA est en deuil après la mort d'une étudiante dans une des résidences de l'école d'ingénieur située à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen.

Sa famille a découvert son corps ce jeudi 24 février, à 10h30 dans la résidence du Madrillet.

Les étudiants et le personnel de l'école sont accompagnés par un psychologue. La rectrice de l'académie de Rouen, Christine Gavini-Chevet, ainsi que le directeur de l'INSA, Mourad Boukhalfa indiquent dans un communiqué "exprimer leur profonde tristesse et présenter leurs condoléances à [la] famille et [aux] proches [de la défunte]."

Les circonstances de la mort sont encore inconnues. Une enquête est en cours.