Association : comment faire quand des jumeaux arrivent ?

Présente partout en France, l’association a ouvert une antenne en 1984 dans l’Eure, puis a migré vers Rouen et le Havre. Aujourd’hui, une dizaine de bénévoles, parents ou grands-parents de naissances multiples, sont au service des familles.

“Après une naissance multiple, les premiers mois sont difficiles”, explique l’une des bénévoles rouennaises, elle-même mère de jumeaux. Sur Rouen, beaucoup de familles font appel à “Jumeaux et plus”. L’association a mis en place un système d’écoute-conseil, permettant aux parents d’être rassurés ou aidés par téléphone en cas de problème. L’association loue également du matériel, comme des poussettes, à moindre coût. Des sorties sont organisées en familles afin de permettre aux enfants et aux parents de se rencontrer. Pour les parents qui ont besoin, une permanence est tenue une fois par mois, rue Œufs Brodés, à Mont-Saint-Aignan.

Plus d’informations sur www.jumeaux76.fr

Laura Lelandais

(Photo Alex et Tom, les jumeaux d’une des bénévoles de l’association Jumeaux et plus.)