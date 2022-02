Normandie. Recrutement massif, 500 postes à pourvoir à Brittany Ferries

Après deux années de crise liée à la pandémie, le groupe peut enfin sortir la tête de l'eau et voir son horizon s'éclaircir avec des réservations qui repartent. Et justement, pour anticiper la saison, Brittany Ferries met le paquet sur l'embauche pour assurer le transport de sa clientèle de vacanciers majoritairement britanniques en partance pour la France, l'Espagne et l'Irlande.

Agents d'escales, serveurs, stewards, cuisiniers, matelots, mécaniciens ou officiers, les profils recherchés sont variés. Les candidats reçus intégreront les principaux navires de la flotte de Brittany Ferries tel que le Salamanca, sa toute première unité propulsée au gaz naturel liquéfié dont le lancement est prévu courant mars. Les contrats prévoient un rythme de travail de sept jours embarqués contre sept jours de repos. La campagne de recrutement a déjà débuté sur les réseaux sociaux, avec la formule "I Love my Job Ferry Much".

Brittany Ferries emplois 2 474 salariés et propose des escales sur 12 ports. En 2019, la compagnie a transporté près de 2,5 millions de passagers.

Pratique. Toutes les offres sont à retrouver sur recrutement2022.brittany-ferries.com.