Musique. Après leur séparation il y a un an, les Daft Punk sont-ils de retour ?

Le gong a sonné mardi 22 février à l'heure du dîner. Il est 20 heures, le compte Facebook du groupe légendaire français Daft Punk se réactive en postant une nouvelle photo de profil, après un silence complet, depuis le 22 février 2021.

Plus de 20 000 réactions sur le premier post mardi 22 février 2022, un an après l'annonce de la séparation du duo casqué. Les internautes ont demandé à plusieurs reprises le retour de Daft Punk.

Un deuxième post a été publié sur Facebook, à 20 h 01, une minute après, cette fois-ci avec une nouvelle photo de couverture montrant les deux stars françaises et intrigant à nouveau les nombreux fans.

21 heures, une heure plus tard, paraît la photo de l'affiche du concert des Daft Punk à Los Angeles, le 17 décembre 1997.

23 h 07, soit un peu plus de deux heures après la précédente publication, le duo republie, sur le même réseau social, une photo suivie d'un lien qui est redirigé vers la plateforme Twitch, qui diffuse le concert donné à Los Angeles.

00 h 51, enfin la fin du suspense, montrant la déception des fans qui s'attendaient à un retour du groupe mythique. Il s'agissait, au final, de l'annonce des 25 ans de leur symbolique premier album. Daft Punk a terminé son retour éphémère et virtuel en annonçant la réédition de l'opus Homework. L'album avait été révélé grâce au hit Around the World, sorti en 1997.

Pratique. 10 millions d'albums vendus dans le monde par Daft Punk, de Homework (1997), Discovery (2001) et Human after all (2005), puis le dernier Random access memories (2013).