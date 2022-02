Manche. Quatre blessés dans deux accidents impliquant des bus

Une voiture et un bus sont entrés en collision, vers 7 h 15 mercredi 23 février, à Romagny, près de Mortain. Si les 12 occupants du bus sont indemnes, le conducteur de la voiture, lui, a été légèrement blessé. La victime, âgée de 24 ans, a été transportée à l'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Quelques minutes plus tard, à l'autre bout du département, à Virandeville, un bus transportant 45 personnes est lui aussi entré en collision avec une voiture. Cette fois, l'accident a fait trois blessés légers, deux adolescents de 15 ans et le chauffeur du bus, âgé de 63 ans. Les trois ont été transportés à l'hôpital de Cherbourg.

Dans les deux cas, un autre bus a pris en charge les passagers pour les amener à leur destination.